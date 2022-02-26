Erbil'de "25 Şubat Türkmen Basın Günü" kutlandı - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde "25 Şubat Türkmen Basın Günü" dolayısıyla etkinlik gerçekleştirildi.

Erbil'deki bir otelde düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, IKBY Meclisi Sekreteri Muna Kahveci, Türkmen siyasetçi ve yetkililerinin yanı sıra gazeteciler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Türkmen Bakan Maruf, 25 Şubat Türkmen Basın Günü'nün önemli bir tarih olduğunu belirterek, Türkmen medyasının ilk gazetesinin 25 Şubat 1911'de çıkan Havadis Gazetesi olduğunu hatırlattı.

Maruf, Türkmen medyasının Türkmen siyasi hareketi içerisinde büyük katkısı olduğunu ve Türkmen davasına her zaman büyük destek sağladığını dile getirdi.

Türkmenlerin Irak'taki hükümete katılımının önemine işaret eden Maruf, Türkmenlerin anayasal hakları göz önünde bulundurularak Irak Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Bakanlar Kurulunda temsillerinin olmasının önemli olduğunu vurguladı.

Maruf, son zamanlarda bazı siyasi tarafların IKBY Meclisindeki kotalar hakkında farklı görüşler beyan ettiklerini anımsatarak, kotaların kanun ve yasayla tanındığını ve Türkmenlere tanınan 5 kotanın 10'a çıkarılması için çalışmalar yürüteceklerinin altını çizdi.

Etkinlikte Anadolu Ajansı ve bazı medya kuruluşlarına, medya ve gazetecilik alanındaki çalışmaları dolayısıyla plaket takdim edildi.

Irak'ta 25 Şubat 1911'de çıkan ve 8 yıl yayımlanan Havadis ilk Türkmen gazetesi olarak kabul ediliyor. Gazetenin yayına başladığı gün "Türkmen Basın Günü" olarak çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.