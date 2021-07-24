Erbil'de ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon üssüne drone saldırısı - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'e bulunan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerine drone ile saldırı gerçekleştirildiği, can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin sözcüsü Albay Wayne Maroto yaptığı açıklamada, gece 01.30'da koalisyon güçlerine ait üsse insansız hava aracı ile saldırı düzenlendiğini bildirdi. Saldırı sonucu can kaybı yaşanmadığını ve maddi bir hasarın meydana gelmediğini vurgulayan Maroto, ABD ve koalisyon güçlerinin teyakkuzda olduğunu, doğal hakları kapsamında nefsi müdafaaya sahip olduğunu söyledi. Maroto saldırının hangi üssü hedef aldığına dair bilgi vermezken, yerel medya saldırının Erbil'in Harir ilçesindeki askeri üsse düzenlendiğini iddia etti. - ERBİL