Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Kavergosk bölgesinde bulunan petrol ve gaz istasyonunun depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.
Yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü - Son Dakika