Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü - Son Dakika

Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü

24.12.2020 12:39
Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü, System.String[]

Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Irak'ın Erbil kentinde bir petrol ve gaz istasyonunda çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Erbil'in Kavergosk bölgesinde bulunan petrol ve gaz istasyonunun depo bölümünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İlk belirlemelere göre yangında 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır şekilde yaralandı.

Yangının kontrol altına alındığı aktarıldı.

Petrol, Yangın, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbil'de akaryakıt tesisinde yangın: 3 ölü - Son Dakika


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