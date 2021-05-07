Erbil'de alternatif yeme-içme seçenekleriyle ramazan gecelerinin hareketli adresi: İskan Caddesi - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde seyyar tezgahlar ve lokantalarda satılan türlü sokak lezzetleri, uygun fiyatlı yeme-içme imkanları ve çayhanelerin yola taşan sandalyelerinde kömürde çay eşliğinde tüketilen kavrulmuş ay çekirdeğiyle ünlü İskan Caddesi'nde ramazan geceleri hareketlilik hiç dinmiyor.

Tarihi 1960'lı yıllara dayanan kentin en eski caddelerinden İskan'da ramazan ayı nedeniyle iftar ve sahur saatleri arasında her zamankinden daha fazla kalabalık görülüyor.

Caddeye doğru yaklaşıldığında yaya ve araç kalabalığının arttığı, gece saatlerine doğru etraftaki otoparklarda neredeyse boş yer kalmadığı fark ediliyor.

Cadde boyunca çeşitli lokanta ve tezgahlardan gelen türlü yemek kokuları eşliğinde ilerlerken, el arabalarında satılan rengarenk çerezler, meyve suları ve tatlıların yanı sıra tezgahlarda ya da yere serili bezlerin üzerinde satılan kıyafet ve aksesuarlara da rastlanıyor.

Uygun fiyatlı yemek seçenekleri sunuyor

Yemek için çok fazla uygun fiyatlı seçeneğin olduğu caddede dünya mutfaklarından yemekler, türlü et çeşitleri, kebap, tantuni, kuba, sandviçler, atıştırmalık çerezler ve tatlılar bulunuyor.

Karnını doyuran İskan sakinleri, bir sonraki adım olarak, caddeye girmeleriyle kokularını duymaya başladıkları kömürde çay ve sıcak ateşte kavrulan ay çekirdeğini tüketecekleri bir çayhaneye oturuyorlar.

Çayhane ve seyyar çay tezgahlarının kaldırım ve yola kadar uzanan masa ve sandalyelerinde çeşitli çerez ve tatlıları görseniz de esasında çayla en çok tüketilenin ay çekirdeği olduğu dikkati çekiyor.

Özellikle aksini belirtmediğiniz takdirde bol şekerli gelen çay ve sıcak çekirdeğin eşliğinde sohbete dalan ya da futbol maçı izleyen genç-yaşlı insanlar, İskan'da sahur vaktine kadar zaman geçirebiliyor.

İskan 24 saat açık

İskan'ın en kalabalık seyyar tezgahlarından birinde etli sandviç hazırlayan Süleymaniyeli Başar Emin, ekmeği kendileri yaptıkları ve ürünleri sıcak şekilde sundukları için epey rağbet gördüklerini söyledi.

Emin, Erbil'de yemek için çok yer olduğunu ancak yoğunluğun en fazla İskan Caddesi'nde bulunduğunu dile getirdi.

Gece saat 03.00'e kadar satışlarının devam ettiğini ancak İskan'ın 24 saat açık olduğunu kaydeden Emin, burada sürekli satış yapacak birilerinin bulunduğunu ifade etti.

İskan geceleri kömürde çay ile meşhur

Kuba denilen içli köfte satan Muhammed Hasan da caddenin en kalabalık tezgahlarından birinde çalışıyor.

Geçimini 8 yıldır İskan'da kuba satarak sağladığını söyleyen Hasan, özellikle geceleri çalıştıklarını ve ramazanda işlerinin arttığını belirtti.

Hasan, kubalarını yerli etle yaptıklarını ve kullandıkları ürünlerin hepsinin yerel olduğunu vurguladı.

Kaldırımdaki seyyar çay ocağının arkasında müşterilerine yemek sonrası kömür ateşinde çaylarını hazırlayan Rebaz Resul, insanların İskan'a yemek, çay, çekirdek ve oyun için geldiklerini söyledi.

Resul, İskan gecelerinin kömürde çay ile çok meşhur olduğunu, karıştırdıkları 10'a yakın çayın kendine has bir tadı ve kokusu bulunduğunu aktardı.

Buradaki çayı içmeye başka yerlerden de insanların geldiğini kaydeden Resul, eskiden İskan'da otomobillerin kalabalık nedeniyle caddeden çok zor geçtiğini ancak bugünlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelenlerin biraz azaldığına dikkati çekti.