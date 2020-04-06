Son Dakika › Güncel › Erbil'de aylık 10 milyon maske üretim kapasiteli fabrika açılıyor - Son Dakika
Erbil'de aylık 10 milyon maske üretim kapasiteli fabrika açılıyor
6 saat önce
Irak'ın Erbil kentinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aylık 10 milyon maske üretecek bir fabrikanın birkaç gün içinde açılacağı bildirildi.
Irak'ın Erbil kentinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aylık 10 milyon maske üretecek bir fabrikanın birkaç gün içinde açılacağı bildirildi.
Erbil Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, valilik ve uluslararası bir şirketin girişimiyle Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ve Irak'ın diğer bölgelerinde maskeye yönelik yüksek talebin karşılanması için birkaç gün içerisinde tam kapasiteli bir fabrikanın faaliyete geçeceği ifade edildi.
Açıklamada, fabrikanın 1 ay için de 10 milyon maske üretme kapasitesine sahip olduğu, bunun yanında gerekli diğer tıbbi malzemeleri de üretileceği aktarıldı.
Irak Sağlık Bakanlığının paylaştığı son verilere göre Kovid-19 nedeniyle 56 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı 878'e yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 09:26 Kaynak: AA
Son Dakika Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunacak Türkiye'de dikkat çeken salgın araştırması: Koronavirüsten en çok kimler korkuyor? Son dakika: 12 Hakim ve Cumhuriyet savcısı ile 55 Adalet Bakanlığı personelinin Kovid-19 test sonuçları pozitif çıktı Vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de uyarılar bir türlü işe yaramıyor