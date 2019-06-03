Son Dakika Haberleri: Erbil'de bayram hazırlığı
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Erbil'de bayram hazırlığı

1 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

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Irak'ın Erbil kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.
Bayram alışverişi yapmak isteyen Iraklılar, Erbil kent merkezinde bulunan Şeyhallah Pazarı ve Kayseri Çarşısı'nı tercih ediyor. Özellikle giysi ve tatlı satan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.
AA muhabirine konuşan Kayseri Çarşısı esnafı Davut Mustafa, bereketli bir ramazan geçirdiklerini ve bayram öncesi çarşıda yaşanan yoğunluktan da son derece memnun olduklarını söyledi.
İnsanların daha çok iftar sonrası alışveriş yapmayı tercih ettiğini aktaran Mustafa, "Sıcak hava nedeniyle genelde gündüze göre gece saatlerinde daha fazla yoğunluk yaşanıyor. Yerel halk ve başka yerlerden gelen turistler alışveriş için çarşımızı tercih ediyor." dedi.
Çarşıda terzilik yapan Himdad Bilbas da ramazanın son iki haftasında siparişlerinin arttığını, işlerini yetiştirmek için sahura kadar çalıştıklarını ifade etti. Bilbas, ramazan ayında en çok geleneksel giysi siparişi aldıklarını aktardı.
Kuru yemiş dükkanı bulunan Ata Hüseyin ise Irak'ta kuru yemişin bayram sofralarının vazgeçilmezi olması hasebiyle bayram öncesi satışlarının yüz güldürdüğünü dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:19 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Irak, Erbil, Güncel
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