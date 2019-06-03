Son Dakika Haberleri: Erbil'de bayram hazırlığı
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Erbil'de bayram hazırlığı

46 dakika önce

Irak'ın Erbil kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.

Irak'ın Erbil kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.
Bayram alışverişi yapmak isteyen Iraklılar, Erbil kent merkezinde bulunan Şeyhallah Pazarı ve Kayseri Çarşısı'nı tercih ediyor. Özellikle giysi ve tatlı satan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.
Erbil'de bayram hazırlığı
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:43 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Irak, Erbil, Güncel
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