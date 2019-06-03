Erbil'de bayram hazırlığı
46 dakika önce
Irak'ın Erbil kentinde Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.
Irak
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 05:43 Kaynak: AA
'ın Erbil
kentinde Ramazan Bayramı
dolayısıyla çarşı ve pazarlarda yoğunluk yaşanıyor.
Bayram alışverişi yapmak isteyen Iraklılar, Erbil kent merkezinde bulunan Şeyhallah Pazarı ve Kayseri
Çarşısı'nı tercih ediyor. Özellikle giysi ve tatlı satan dükkanlardaki yoğunluk dikkati çekiyor.
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