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Erbil'de ITC binasına saldırı

59 dakika önce

Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.

Erbil'de ITC binasına saldırı, System.String[]

Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanlığı'na kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendi.


Irak Türkmen Cephesi Erbil İl Başkanı Emir İzzet, gece saat 01.30 sularında kent merkezinde yer alan ITC binasına bir grup kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti. Olayın bir taksicinin bina önünde bir vatandaşla kavga etmesiyle başladığını söyleyen İzzet, "Binada bulunan silahsız güvenlik elemanlarımız kavgaya karışan kişilerin bina önünden uzaklaşmasını isteyince taksici ile güvenlik elemanlarımız arasında tartışma yaşandı" dedi.


Binaya giren saldırganın dışarı çıkarılmasından kısa bir süre sonra yanında 6 silahlı kişiyle gelen saldırganın binayı basarak sözlü tacizde bulunduğunu belirten İzzet, "Binaya giren silahlı kişiler, güvenlik görevlilerine hakaret ettikten sonra dövmeye başladılar. Saldırganların eşkali ve kullandıkları aracın plakasının güvenlik kameralarında net bir şekilde görünmesine rağmen hala saldırganlar yakalanmadı" şeklinde konuştu.


Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümetinde yer alan ITC'nin hükümette bir bakanı ve bir milletvekili bulunuyor. - ERBİL

Erbil, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 06:03 Kaynak: İHA
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