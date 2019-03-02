Son Dakika Haberleri: Erbil'de Kanser Hastalarına Destek İçin Maraton Düzenlendi

Erbil'de Kanser Hastalarına Destek İçin Maraton Düzenlendi

1 saat önce

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de kanser hastalarına destek için çok sayıda vatandaşın katıldığı "Umut koşusu" düzenlendi.

Erbil'de Kanser Hastalarına Destek İçin Maraton Düzenlendi, System.String[]
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de kanser hastalarına destek için çok sayıda vatandaşın katıldığı "Umut koşusu" düzenlendi.

Erbil Barış ve Maraton Örgütü'nün Erbil Nanekeli Kanser Hastanesi'nin sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen umut koşusunun, toplumu kanser hastalıkları konusunda bilinçlendirmeyi amaçladığı, koşudan elde edilen gelirin de kanser hastalarına bağışlanacağı açıklandı.

Kent merkezindeki 60'lık caddesinden Nanekeli Kanser Araştırma ve Tedavi Hastanesi'ne kadar süren koşuya kadın, erkek genç ve yaşlılar da katıldı.

Erbil Barış ve Maraton Örgütü'nün Basın Sorumlusu Hemin Muhammed İHA'ya yaptığı açıklamada 300'den fazla kişinin katıldığı maratonun amacının kanser hastalığına dikkat çekmek ve kanser hastalarına yadım etmek olduğunu belirterek "Bu yılı ikincisi düzenlenen maratona katılım oranı daha yüksek. Halkın bütün kesimlerinden bu koşuya katılımın olması kanser hastalığına karşı toplumun ne kadar bilinçli olduğunu göstergesidir" dedi. - ERBİL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 03:05 Kaynak: İHA

Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel
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