Erbil'de kış mevsiminin vazgeçilmez sokak lezzetleri: Sıcak şalgam ve bakla - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde yeme-içme kültürünün önemli bir parçasını oluşturan sokak lezzetlerinin arasında, özellikle kış mevsiminde halkın ve kente gelen turistlerin atıştırmalık olarak çokça tükettiği sıcak şalgam ve bakla öne çıkıyor.

Kentin sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ve İskan Caddesi gibi birçok noktasında lokantalara ek olarak seyyar tezgahlarda çeşitli sokak lezzetlerini bulabilirsiniz.

Uygun fiyatlı yeme-içme imkanı sunan seyyar tezgahlarda türlü et çeşitleri, kebap, tantuni, kuba, sandviçler, atıştırmalık çerezler ve tatlıların yanı sıra ördek, güvercin, horoz ve bıldırcın eti gibi alternatif lezzetler de karşınıza çıkıyor.

Sokak lezzetlerinin çokça tüketildiği bölgeler arasında, seyyar tezgahların bulunduğu kentin en işlek noktalarından tarihi Erbil Kalesi ve Kayseri Çarşısı etrafı yer alıyor.

Kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden olan sıcak şalgam ve bakla da akşamdan gece saatlerine kadar genç-yaşlı ve yerli-yabancı herkesçe tercih ediliyor.

Sıcak şalgam suyu sağlığa iyi geliyor

2009'dan bu yana Erbil'de yaşadığını söyleyen Telaferli Türkmen Zeynel Abbas'ın kale etrafında sıcak şalgam ve bakla sattığı tezgahında müşterileri eksik olmuyor.

Zeynel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir gün önceden şalgamın hurma pekmeziyle birlikte hazırlandığını, normalde beyaz olan şalgamın böylelikle renginin de koyulaştığını anlattı.

Şalgamın bir porsiyonunu 1000 dinara (yaklaşık 0,68 dolar) satan Zeynel, sağlık açısından boğaza da iyi geldiğini aktardığı şalgam suyunu ise ücretsiz ikram ediyor.

Baklaya kızartılmış et ve tavuk eti de ekliyor

Zeynel, baklanın da satış öncesi 8 saat suda bekletildiğini belirterek, sonrasında tezgaha getirilip burada da kaynatılarak sıcak suda kaldığını söyledi.

Müşterilerin isteğine göre baklaya çeşitli soslara ek olarak kızartılmış et ve tavuk eti de karıştırdıklarını anlatan Zeynel, bunun özellikle son 4 yıldır popüler olduğuna işaret etti.

Birçok daimi müşterisi olan Zeynel, baklanın bir porsiyonunu 1000 dinara, etle servis edildiğinde ise 2 bin dinara satıyor.

Zeynel, günlük 100-150 adet şalgam ve bakla sattığını dile getirdi.

Nesilden nesile aktarılan meslek

Aslen Erbil'in Tacil Mahallesi'nden olan Serkavt Hamid de kale etrafındaki seyyar tezgahında uzun yıllardır kışları sıcak şalgam ve bakla satıyor.

Serkavt, her gün şalgam ve baklayı evde temizleyip kaynatarak ertesi gün için hazırladıklarını ve pazara getirdiklerini anlattı.

Günlük kazancını bu şekilde sağladığını belirten Serkavt, tezgahını akşama doğru saat 17.00'de açtıklarını ve bazı günlerde 03.00'e kadar satışlarının devam ettiğini aktardı.

Serkavt, müşterilerinin çoğunluğunun Arap olduğunu belirterek, bu işin dedelerinin döneminden itibaren devam ettiğini ve nesilden nesile aktarıldığını söyledi.