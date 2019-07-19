Son Dakika Haberleri: Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi
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Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi

57 dakika önce

IRAK'ın Erbil kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.

Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi, System.String[]
IRAK'ın Erbil kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü, 17 Temmuz günü bir restoranda Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıkladı. Diyarbakır doğumlu olan terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.


Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
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