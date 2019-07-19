Erbil'de konsolosluk çalışanını şehit eden terörist HDP'li vekilin ağabeyi
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IRAK'ın Erbil kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:46 Kaynak: DHA
IRAK'ın Erbil
kentinde, Türk konsolosluk görevlisi Osman Köse'nin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen terörist Mazlum Dağ'ın (27), HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ
'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü
, 17 Temmuz günü bir restoranda Türkiye
Başkonsolosluğu'nda görevli Osman Köse'nin şehit edildiği, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen teröristlerden birinin Mazlum Dağ olduğunu açıkladı. Diyarbakır doğumlu olan terörist Mazlum Dağ'ın, HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi olduğu ortaya çıktı.
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