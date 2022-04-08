Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti - Son Dakika
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Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti

08.04.2022 12:31
Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti

Irak'ın Erbil kentinde kum fırtınası nedeniyle dünden bu yana nefes darlığı şikayetiyle 222 kişi hastanelere başvurdu.

Irak'ın Erbil kentinde kum fırtınası nedeniyle dünden bu yana nefes darlığı şikayetiyle 222 kişi hastanelere başvurdu.

Irak'ın birçok kentinde etkisini gösteren toz bulutu günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kum fırtınası nedeniyle trafikte görüş mesafesi daralırken, birçok kişi de nefes darlığı şikayetiyle hastanelere gitti.

Erbil Sağlık Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, toz bulutu nedeniyle Erbil'de dünden bu yana 222 kişinin hastanelerin acil servislerine gittiği belirtildi.

Görüş mesafesinin daralması nedeniyle dün de Erbil Uluslararası Havalimanı'ndaki uçuşların geçici olarak askıya alındığı duyurulmuştu.

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Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erbil'de kum fırtınası nedeniyle 222 kişi hastanelere gitti - Son Dakika
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