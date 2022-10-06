Erbil 'de Hazreti Muhammed'in dünyaya geldiği gün olarak idrak edilen Mevlid Kandili dolayısıyla vatandaşlar, her yıl Erbil Kalesi ve Kayseri Çarşısı'ndaki dükkanlara akın etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Erbil'de Mevlit Kandili hazırlıkları - Son Dakika

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