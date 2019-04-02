Erbil'de Miraç Kandili İdrak Edildi

Irak
'ın Erbil
kentindeki vatandaşlar, Hazreti Muhammed
'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili
'ni idrak etti.
Kentin Savvaf Camisi'nde Türkmenli TV
sponsorluğuyla düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe mevlit ve dualar okundu.
Yoğun katılımın olduğu programda, Ankara Kocatepe
Camisi İmam Hatibi İsmail Coşar'ın okuduğu ilahilerle vatandaşlar kandilin manevi havasını yaşadı.
Programa, Türkiye
'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay
, Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Erbil Türkmen Milletvekilleri Aydın
Maruf ile Muhammed İlhanlı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.
Miraç Kandili programına katılan vatandaşlara lokum ikram edildi.