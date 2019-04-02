Son Dakika Haberleri: Erbil'de Miraç Kandili İdrak Edildi

Erbil'de Miraç Kandili İdrak Edildi

28 dakika önce

Irak'ın Erbil kentindeki vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ni idrak etti.

Erbil'de Miraç Kandili İdrak Edildi, System.String[]
Irak'ın Erbil kentindeki vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili'ni idrak etti.

Kentin Savvaf Camisi'nde Türkmenli TV sponsorluğuyla düzenlenen ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe mevlit ve dualar okundu.

Yoğun katılımın olduğu programda, Ankara Kocatepe Camisi İmam Hatibi İsmail Coşar'ın okuduğu ilahilerle vatandaşlar kandilin manevi havasını yaşadı.

Programa, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Meclis Başkan Yardımcısı Beşir Halil Haddad, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Erbil Türkmen Milletvekilleri Aydın Maruf ile Muhammed İlhanlı'nın yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Miraç Kandili programına katılan vatandaşlara lokum ikram edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:29 Kaynak: AA

Irak, Miraç Kandili, Erbil, Güncel
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