Erbil'de ramazan akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi: Türkmen "sini zarf" oyunu - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde, Türkmenlerin geleneksel "sini zarf" oyunu, iftar sonrası genç yaşlı birçok kişinin bir araya gelerek vakit geçirdiği ramazan eğlenceleri arasında önemli yer tutuyor.

Erbil'de Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Tacil Mahallesi, yeme içme kültürüyle ramazan akşamları halkın uğrak mekanları arasında bulunuyor.

İftardan sahura kadar Tacil'deki çayhane ve kafelere gelen bölge halkının, seyyar tezgahlardaki atıştırmalık sokak lezzetlerinin yanı sıra kavrulmuş ay çekirdeği ve çay tükettiğini görmek mümkün.

Ramazan akşamları teravih sonrası Tacil'e gelenlerin geç saatlere kadar vakit geçirdiği eğlencelerden biri de geleneksel Türkmen oyunu olarak bilinen "sini zarf" oyunu.

Tacil'deki bir kafede ayakkabılarını çıkartarak yere serili halı ve minderler üzerinde ikişerli takıma ayrılan oyuncular kadar etraflarında toplanan izleyiciler de eğlencenin ortağı oluyor.

Oyun, sini üzerine dizili 11 fincandan birine saklanan zarf denilen boncuk ya da zarı bulmaya dayanıyor.

Sini oyunu için takımlar kuruluyor

Sini oyunu oynayanlardan Mam Nevzat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu oyunun tarihinin çok eski olduğunu ve özellikle Kerkük'te yaygın olduğunu dile getirdi.

Sini oyununun özellikle ramazan akşamlarının vazgeçilmez eğlencesi olduğunu belirten Nevzat, eskiden karşılıklı olarak Kerkük ve Erbil'deki takımların bir araya gelerek bu oyunu oynadığını söyledi.

Nevzat, son 6-7 yıldır sini zarf oyunuyla ilgili bazı bölgelerde takımlar bile kurulduğunu aktardı.

Sini oyununun yaklaşık 200-250 yıllık tarihi olduğu belirtiliyor

Sini oyununa ev sahipliği yapan kafenin sahibi Nebez Mustafa da burada farklı bir kültür oluşturmaya çalıştığını, çok sayıda eski eşyayı kafesinde topladığını ve birçok kişinin de burayı ziyaret ettiğini söyledi.

Kovid-19 nedeniyle iki yıl ara verilen sini oyunlarına bu ramazanda devam ettiklerini belirten Mustafa, bu oyunun yaklaşık 200-250 yıllık bir tarihi olduğunu anlattı.

Kafesinde sini oyunu turnuvaları düzenlediğini aktaran Mustafa, kazanan takımlara telefon hediyesinin yanı sıra Türkiye ve Lübnan seyahatleri dahil olmak üzere toplamda 20 bin dolar değerinde ödüller sunduklarını dile getirdi.