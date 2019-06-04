Son Dakika Haberleri: Erbil'de Ramazan Bayramı namazı
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Erbil'de Ramazan Bayramı namazı

1 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kentin en büyük camisi olan Celil Hayat Camisi'nde kıldı.

Erbil'de Ramazan Bayramı namazı, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde yaşayan Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kentin en büyük camisi olan Celil Hayat Camisi'nde kıldı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 08:37 Kaynak: AA
Irak, Erbil, Ramazan Bayramı, Güncel
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