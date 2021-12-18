Üye Girişi
Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldıDün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi - Son Dakika

Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldıDün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi

18.12.2021 15:54

- Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldı Dün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde dün meydana gelen selin ardından okullarda eğitime ara verildi.

- Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldı

Dün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi

ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde dün meydana gelen selin ardından okullarda eğitime ara verildi. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, selden etkilenenler için 1 milyar Irak dinarı kaynak ayırdı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin Erbil kentinde dün sabaha karşı aşırı yağışların yol açtığı ve 1'i Türk vatandaşı, 1'i 10 aylık bebek olmak üzere 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan sel felaketinin izleri silinmeye çalışılıyor. IKBY Başkanı Neçirvan Barzani'nin Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, selin yol açtığı hasarı ve durumu yakından takip etmek için Erbil Valisi Omid Hoşnav ile telefon görüşmesi yaptığı belirtilen Barzani'nin, zarar gören evlerin onarımı ve temizlenmesi ve gıda yardımı için 1 milyar Irak dinarı (680 bin Dolar) bütçe ayırdığı bildirildi.

Okullar tatil edildi

Büyük maddi hasara neden olan selin ardından başlatılan temizleme çalışmaları devam ederken, IKBY Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, felaket bölgelerindeki okulların tatil edildiğini duyuruldu. Tatilin selden etkilenen bölgelerde durumun normalle dönmesine kadar devam edeceği, kararın öğrenci ve eğitim kadrolarını kapsadığı vurgulandı.

Meteorolojiden kar uyarısı

IKBY Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü ise bölgenin önümüzdeki Salı günü yoğun kar yağışı etkisi altında kalacağını konusunda uyarıda bulundu. IKBY Meteoroloji ve Deprem Müdürü Fazıl İbrahim, bölgede Salı gününden itibaren soğuk hava dalgasının etkili olacağı, dağlık bölgelerde hava sıcaklığının sıfırın altına düşeceği uyarısında bulundu.

Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldıDün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi
Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldıDün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi
Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldıDün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi
Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldıDün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi, okullar, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldıDün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
15:51 Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi
15:42 Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış!
15:40 3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu!
15:33 Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!
15:21 Yeni logo mu, eski logo mu? TOGG'un yeni lanse ettiği logoyu beğenmeyenler çoğunlukta
15:20 Zamanlaması manidar buluşma! Rıdvan Dilmen ve Mesut Özil'den sürpriz görüntü
15:19 Valilik Gelecek Partisi'nin anons isteğine izin vermedi! İkinci kuruluş yıldönümü etkinliklerine hazırlanıyorlar
15:06 İtiraflarını gazetede paylaşan koca, karısına yakalandı!
14:57 En sonunda belli oldu! Vitor Pereira Beşiktaş maçından sonra Türkiye'den ayrılıyor
14:42 Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı
Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi Galatasaray'ın genç yıldızı Barcelona'yı reddetti! İşte Kerem Aktürkoğlu'nun imza atacağı dünya devi         
15:51
Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış! Evinden 6 ay önce 16 ton çöp çıkmıştı! Şimdi 12 ton çöpü evine taşımış!         
15:43
Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek! Karşınızda dedektif Eda Ece! Ünlüler geçidine dönüşecek!         
15:34
Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı Son Dakika: TOGG, yerli otomobilin yeni logosunu Türkiye'yle paylaştı         
14:43
Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor Sınır kapısında uzun araç kuyrukları! TL değer kaybettikçe, Bulgarlar Türkiye'ye akın ediyor         
14:13
Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi Oğlunu kazayla öldüren kızkardeşini suçladı: Yalandan ağladı, oğlumun mevlüdünde neşeliydi         
13:09
Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı Anne öfkesi! Beş gündür eve gelmeyen kızıyla karşılaşınca saçlarına yapıştı         
11:07
"Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha "Niye ışıkları kapattınız?" dedi ve komaya girdi! Sahte içkide üzücü bir son daha         
10:08
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na havaalanında doğum günü sürprizi! Şaşkınlığı yüzüne yansıdı         
08:43
Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler Atama kararları Resmi Gazete'de yayınlandı! İşte yeni görevlendirmeler         
08:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Afrikalı gençlerin buluşması! Çadlı Ömer'in okuduğu "Zulmü alkışlayamam" şiiri geceye damga vurdu         
08:41
Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak Meteoroloji'den hafta sonu için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli kar yağışı birçok ilimizi etkisi altına alacak         
08:40
Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir Burak Yılmaz, Süper Lig'e geri dönebilir         
18:14
Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı! Fenerbahçe'de sır perdesi aralandı!         
17:31
Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor Olimpiu Morutan geldiği gibi gidiyor         
16:58
Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi Herkes başta deprem oluyor zannetti! Dev yılan toprağı yara yara yüzeyde belirdi         
16:54
TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı TOBB'dan hükümete çağrı: Firmalar endişeli, acil önlemler alınmalı         
16:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2021 16:00:40. #1.12#
SON DAKİKA: Erbil'de selden etkilenenlere 1 milyar Irak dinarı kaynak ayrıldıDün meydana gelen selin ardından kentte okullar tatil edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement