Son Dakika Haberleri: Erbil'de silah ve mühimmat deposunda patlama
Son Dakika Güncel Haber

Erbil'de silah ve mühimmat deposunda patlama

1 saat önce

Erbil'de 2 silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi.

Erbil'de 2 silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimine (IKBY) bağlı peşmerge güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda patlama meydana geldi. Açıklama yapan peşmerge kaynakları, elektrik kontağı meydana gelen yangının maddi hasara yol açtığı belirterek olayda can kaybının yaşanmadığını bildirdi. Erbil - Musul karayolu üzerinde bulunan 2 depoda meydana gelen ve büyük hasara yol açan patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındığı bildirildi. Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Irak'ın birçok bölgesinde yangın meydana gelirken, yetkililer yangınların kaza veya sabotaj sonucu meydana geldiğini belirtiyorlar. Geçen yıl IKBY'de peşmerge güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda birçok sayıda yangın meydana gelmişti.
(İHA)
Erbil'de silah ve mühimmat deposunda patlama
Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 02:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



MSB'den saldırı açıklaması: En şiddetli şekilde kınıyoruz Şehit Başkonsolosluk görevlisinin naaşı Türkiye'ye getiriliyor Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.7.2019 15:13:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbil'de silah ve mühimmat deposunda patlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]