Erbil'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor - Son Dakika

Erbil'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor

27.04.2021 11:21
Erbil'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor, System.String[]

Irak'ın Erbil kentinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Tacil Mahallesi, sokak lezzetleri dolayısıyla ramazan ayında halkın iftardan sahura kadar keyifle vakit geçirdiği kentin en uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Irak'ın Erbil kentinde Türkmenlerin yoğun olarak yaşadıkları Tacil Mahallesi, sokak lezzetleri dolayısıyla ramazan ayında halkın iftardan sahura kadar keyifle vakit geçirdiği kentin en uğrak yerleri arasında yer alıyor.

Tarihi Erbil Kalesi ve kent merkezine yakın konumu ve yeme-içme kültürüyle öne çıkan Tacil Mahallesi'nde ramazan akşamları ayrı bir yoğunluk yaşanıyor.

Tacil'e özgü ördek, güvercin, horoz, bıldırcın eti ve inek memesiyle ünlü mahallenin restoran ve çayhanelerine Erbillilerin yanı sıra şehir dışından da gelenler oluyor.

Ramazan ayında restoranlarını öğleden sonra açan esnaf, iftar saatine kadar hazırlıklarını tamamlıyor.

Restoran ve kaldırımlara kurulu açık alandaki masalarda çorba, türlü kuş etleri ve soğuk ayranlarla iftarını yapan halk, yemeklerini yedikten sonra çayhanelerde sohbete dalarak akşam serinliğinin keyfini sürüyor.

İftardan sonra dışarı çıkan halkın uğrak yerlerinden Tacil'de sokak lezzetlerinin ekmeksiz atıştırmalık olarak tüketildiğini görmek de mümkün.

Gece ilerleyen saatlerde hizmetin devam ettiği Tacil'de sokaklar sahur vaktinde de canlılığını koruyor.

Erbil dışından ziyaretçileri de var

Tacil esnafından Kenan, bu bölgenin eskiden beri kalabalık olduğunu ve ramazan ayında orucunu burada açanların yanı sıra bazılarının namazını kılıp iftarını yaptıktan sonra buraya geldiklerini söyledi.

Sadece et değil çeşitli kuş çeşitlerini de sunduklarını aktaran Kenan, Tacil'e Kerkük, Duhok ve Süleymaniye'den de gelenlerin olduğunu belirtti.

Kenan, restoranların yanı sıra çayhanelerin de genç-yaşlı herkesçe tercih edildiğini ve buralarda gece saat 03.00'e kadar oturulduğunu ifade ederek, Tacil'e gelmediği taktirde gönlünün ferahlamadığını söyledi.

Ördek, güvercin, bıldırcın ve horoz etleri sunuluyor

Erbil'de İngilizce öğretmenliği yapan ancak ramazanda Tacil'deki aile restoranında çalışan Tenya da bu mahallenin özellikle ramazan aylarında çok kalabalık olduğunu belirtti.

Tenya halkın Tacil'e gelmesinin en önemli sebepleri arasında burada satılan kuş türü lezzetleri olduğunu dile getirdi.

Ördek, güvercin, bıldırcın, horoz ve küçük kuş etlerinin hiçbir yağ kullanılmadan, sadece su ve tuz eklenerek yapıldığını belirten Tenya, her ürünün farklı sürelerde piştiğini ve özel ateş ayarında hazırlandığını ifade etti.

Hastalıklara şifa olması için gelenler var

Tenya, restoran duvarlarına asılı 1970'li yıllarda çekilen fotoğrafları göstererek, işin ustasının 10 yaşından itibaren bu işi yapan babası olduğunu ve bu lezzetlerin o zamanlar baş üzerinde taşınan tezgahlarda satıldığını anlattı.

Öğleden sonra açtıkları restoranlarda iftara kadar hazırlıklarını tamamladıklarını belirten Tenya, iftardan sonra dışarı çıkan halkın yanı sıra yakındaki kale ve çevredeki dükkanlarda çalışan esnafın da Tacil'e geldiğini vurguladı.

Tenya, ayrıca birçok kişinin hastalarına şifa olması için bu ürünleri paket yapıp götürdüklerine dikkati çekti.

İnek memesi de tercih ediliyor

Çocuk yaşta Tacil'e gelen Telaferli Orhan da buradaki restoranlardan birinde çalışıyor.

Orhan, Tacil'de inek memesinin çok tercih edildiğini belirterek, halkın bir kısmının iftardan sonra evde değil burada yemek yediğini söyledi.

Tacil'de sunulan sokak lezzetlerinin gece saatlerinde ekmeksiz bir şekilde çerez gibi tüketildiğinin altını çizen Orhan, insanların evlerine geçmeden önce sahura doğru burada yemeğini yiyip çayını içtiklerini sözlerine ekledi.

Ramazan, Erbil, Irak, İnek, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erbil'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Üsküdar'daki Halk Ekmek büfesi engeline vatandaştan sert tepki: Artık bıktık, usandık Dünyayı ağlatan Dünyayı ağlatan "Elveda"! 53 askere mezar olan denizaltıdan geriye bu görüntü kaldı Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 473 lira seviyesinden işlem görüyor Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Şampiyonluk havasına giren Fenerbahçe'ye nazar değdi! Yıldız futbolcu sezonu kapattı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Son Dakika: Galatasaray'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var Thodex mağdurlarının avukatı konuştu: 650 bin dolar kaybedenler var Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Kulaktan kulağa yayıldı, Kadıköylülerin kabusu oldu! Eli bıçaklı hamile sonunda yakalandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı Tam kapanma döneminde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak yerlerin ve kişilerin listesi açıklandı
Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı         
11:12
Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor Güne düşüşle başlayan dolar 8,26 seviyelerinden işlem görüyor         
10:47
Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum Eski sevgilisinin uygunsuz görüntülerini yayan sanıktan pes dedirten savunma: 18'den büyük sanıyordum         
10:43
Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı Ses getirecek iddia! Fransa'da tarih yazan Burak Yılmaz Süper Lig'e dönüyor, işte yeni takımı         
10:29
Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil Duygu Delen'in raporu tamamlandı: Balkondan düşüşü kaza değil         
10:18
İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip İkinci el otomobilde büyük oyun! Son aylarda çok sayıda kişi aynı tuzaktan muzdarip         
09:58
Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı Çanakkale Boğazı'nda dikkat çeken görüntü! ABD Donanması'na ait gemideki askerler hemen telefonlarına sarıldı         
09:48
DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı DNA dizilimine baktıran Meryem Uzerli, sonucu görünce büyük bir şaşkınlık yaşadı         
08:08
17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi 17 günlük tam kapanma kapsamında 7 sektör hariç işletmelerin faaliyetlerine ara verildi         
00:40
İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! İşte madde madde 17 günlük tam kapanma tedbirleri         
00:31
'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun 'Tam kapanma' tabirine Mehmet Ceyhan'dan itiraz var: Bu tedbirlere sıkı kapanma daha uygun         
22:51
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti         
22:03
Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil Kripto Faruk'un eski sevgilisinden soruşturmanın seyrini değiştirecek sözler: Tek başına değil         
21:41
Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim Oyuncu Didem Balçın anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim         
16:03
Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda göğsümüzü kabartan Rıza Kayaalp'i havalimanında karşılayan olmadı         
15:24
Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu Pınar Gültekin'i öldüren caniden mide bulandıran iddia: Benimle zorla birlikte olan bir eskorttu         
12:44
İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar İBB'nin Hatay'a gönderdiği kayıp 100 atla ilgili kan donduran detaylar! Çiplerini çıkarmak için ameliyathane kurmuşlar         
12:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2021 11:36:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Erbil'de sokak lezzetleriyle ünlü Tacil Mahallesi ramazanda iftardan sahura canlılığını koruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei