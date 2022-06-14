Ay'ın Dünya'ya en yakın konumda olduğu, normalden daha parlak ve büyük gözlemlendiği "Süper Ay" Berlin 'deki Tv Kulesi ile güzel görüntü oluşturdu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Berlin'de 'Süper Ay' - Son Dakika

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