Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3)

BİR TERÖRİST DAHA YAKALANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Muhammd Bisksiz'in, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Erbil Asayişi ve Anti Terör birimi tarafından yakalandığı bildirildi.



