Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3)
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Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3)

1 saat önce

BİR TERÖRİST DAHA YAKALANDIIrak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi.

Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3), System.String[]

BİR TERÖRİST DAHA YAKALANDI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Muhammd Bisksiz'in, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Erbil Asayişi ve Anti Terör birimi tarafından yakalandığı bildirildi.


Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 07:06 Kaynak: DHA
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