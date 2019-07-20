Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı
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Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3)BİR TERÖRİST DAHA YAKALANDIIrak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 10:49 Kaynak: DHA
Erbil'de Türk diplomatı şehit eden terörist yakalandı (3)
BİR TERÖRİST DAHA YAKALANDI
Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Güvenlik Ajansı tarafından yapılan açıklamada, saldırının faili Mazlum Dağ'ın yardımcılarından Muhammet Bisksiz'in yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Muhammd Bisksiz'in, 20 Temmuz 2019 Cumartesi günü Erbil Asayişi ve Anti Terör birimi tarafından yakalandığı bildirildi.
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