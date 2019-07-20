Erbil'de Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı
1 saat önce
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişi ile 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yakalandığı duyuruldu.
Türkiye
'nin Erbil
Başkonsolosluğunda görevli bir kişi ile 2 Irak
vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yakalandığı duyuruldu. Diyarbakır
nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mazlum Dağ adlı şahıs, olayın 'baş şüphelisi' olarak aranıyordu. Dağ ile birlikte 3 şüphelinin daha yakalandığı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kıbrıs'ta aynı adımı atmaktan tereddüt etmeyiz Yurt dışı noter hizmetleri konsolosluklar aracılığıyla yapılabiliyor Erbil saldırısının failleri yakalandı! Aralarında HDP'li vekilin ağabeyi de var Rum gazetesi vahşeti manşetine taşıdı: Türkler yakalandı ve infaz edildi