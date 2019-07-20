Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı
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Erbil'de Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı

1 saat önce

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişi ile 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yakalandığı duyuruldu.

Erbil'de Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili 4 kişi yakalandı, System.String[]
Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli bir kişi ile 2 Irak vatandaşının hayatını kaybettiği saldırının faillerinin yakalandığı duyuruldu.

Diyarbakır nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 27 yaşındaki Mazlum Dağ adlı şahıs, olayın 'baş şüphelisi' olarak aranıyordu. Dağ ile birlikte 3 şüphelinin daha yakalandığı açıklandı.
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Türkiye, Erbil, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:22 
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