Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
3 saat önce
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:38 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
, Türkiye
'nin Erbil
Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." ifadelerini kullandı.
Kalın, Twitter
hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki görevlinin şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Erbil'deki menfur saldırıda hayatını kaybeden konsolosluk çalışanına Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileyen Kalın, "Faillerin bulunması için çalışma başlatıldı. Bu hain saldırıyı yapanlara gereken cevap verilecektir." değerlendirmesini yaptı.
Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği, Erbil saldırısını kınadı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama Perinçek: FETÖ'nün siyasi ayağı Ali Babacan'dır 15 Temmuz'da köprünün üstündeki askerin kafasını kestiğini iddia etti