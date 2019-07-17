Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
3 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:49 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, " Erbil
'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Twitter
hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Faillerin bulunması için girişimlerin sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak
makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."
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