Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

3 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum.

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi, System.String[]
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Faillerin bulunması için girişimlerin sürdüğünü bildiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Erbil'de konsolosluk çalışanlarımıza yönelik düzenlenen menfur saldırıyı kınıyorum. Saldırıda şehit olan çalışanımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Saldırının faillerinin süratle bulunmaları için Irak makamları ve yerel yetkililer nezdinde girişimlerimiz sürmektedir."
Türkiye, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 04:49 Kaynak: AA
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