Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

2 saat önce

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum.

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi, System.String[]
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Oktay, şunları kaydetti:
"Erbil'de diplomatlarımıza yönelik saldırıyı lanetliyor, hayatını kaybeden konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum. Saldırıyı gerçekleştirenlerin bulunması için ilgili makamlarımız çalışmalarını sürdürmektedir."
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:29 Kaynak: AA
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