Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
Son Dakika Güncel Haber

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

2 saat önce

CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Erbil Başkonsolosluğu görevlilerimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve Dışişleri camiasına sabırlar diliyoruz.

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi, System.String[]
CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, "Erbil Başkonsolosluğu görevlilerimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve Dışişleri camiasına sabırlar diliyoruz." ifadesini kullandı.
Çeviköz, Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesine ilişkin yazılı açıklamada bulundu.
Saldırıyı şiddetle kınayan Çeviköz, şunları kaydetti:
"Menfur saldırıda maalesef bir Dışişleri personelimiz hayatını kaybetmiş ve iki personelimiz yaralanmıştır. Erbil Başkonsolosluğu görevlilerimize yapılan menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, şehidimize Allah'tan rahmet diliyor, acılı ailesine ve Dışişleri camiasına sabırlar diliyoruz. Saldırının kim veya kimler tarafından gerçekleştirildiğinin derhal tespit edilmesi temennisiyle saldırıda yaralanan çalışanlarımıza acil şifalar diliyoruz."
Cumhuriyet Halk Partisi, Ahmet Ünal Çeviköz, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:38 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği, Erbil saldırısını kınadı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den İstanbul için korkutan deprem açıklaması: 7,2 büyüklüğünde olacak İstanbul'un göbeğinde korkutan yangın! Depo kısa sürede alevlere teslim oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:50:06. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]