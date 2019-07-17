Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
Son Dakika Politika Haber

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

1 saat önce

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Türk diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini, taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini...

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi, System.String[]
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Türk diplomatın şehit edildiği saldırıya ilişkin, "Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini, taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.
Şentop, Twitter hesabından Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'ndaki Türk diplomatın şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Irak'ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli Türk diplomatın savunmasız bir haldeyken şehit edildiğini öğrendiğini belirten Şentop, bu hain saldırıya gereken cevabın en kısa sürede verileceğini bildirdi.
TBMM Başkanı Şentop, "Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Şentop, "Türkiye'nin milli çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır." değerlendirmesini yaptı.
Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:15 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! ABD Ankara Büyükelçiliği, Erbil saldırısını kınadı Medipol Başakşehir yeni sezon formalarını tanıttı Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama Perinçek: FETÖ'nün siyasi ayağı Ali Babacan'dır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.7.2019 19:40:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]