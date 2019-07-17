Son Dakika Haberleri: Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama
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Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama

26 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki bir görevlinin şehit edildiği saldırıya ilişkin İstanbul dönüşü, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Erbil'den acı bir haber geldiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, Dışişleri Bakanlığına bağlı görevlinin, bir lokantada saldırıya uğramasının ve hayatını kaybetmesinin, herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

"BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN BİLGİ ALDIM"

Saldırının ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu aradığını ve kendisinden bilgi aldığını aktaran Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

Bazı bilgiler verdi Sayın Dışişleri Bakanı. Tabi faillerin yakalanması en büyük arzumuz. Gerek Bağdat gerek Erbil ile görüşmeler devam ediyor. Umarım önümüzdeki süreç içinde failler yakalanır. Biz önce şunu ifade etmek isteriz. Bütün komşularımızın, bütün ülkelerin şunu bilmesi lazım; bizim diplomatlarımız, yurt dışında çalışan arkadaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyorlar. Onlara yapılan her saldırı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yapılmış bir saldırıdır ve biz bunu asla ve asla hoş görmeyiz ve bunun mutlaka nedenlerini öğrenmek isteriz. Erbil ve Bağdat bu bağlamda gerekli özeni umuyorum göstereceklerdir. Faillerin bir an önce bulunması ve gerekli cezanın verilmesi konusunda çaba harcamalarını isteriz, bu da bizim en büyük dileğimizdir.

Kılıçdaroğlu'ndan Erbil saldırısı ile ilgili açıklama
Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 07:05 Kaynak: AA
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