Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
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Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi

4 saat önce

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı kınadı.

Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki Türk diplomatın şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulunuldu.
Türk bayrağı görseline de yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:41 Kaynak: AA
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