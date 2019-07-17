Erbil'de Türk diplomatın şehit edilmesi
4 saat önce
Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Milli Savunma Bakanlığı Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 09:41 Kaynak: AA
, Türkiye
'nin Erbil
Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı kınadı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter
hesabından, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğundaki Türk diplomatın şehit edilmesiyle ilgili paylaşımda bulunuldu.
Türk bayrağı görseline de yer verilen paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"Erbil'de Konsolosluk çalışanlarımızı vahşice hedef alan menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz. Saldırıda şehit olan Konsolosluk çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun."
Erbil şehidinin baba evine acı haber ulaştı ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Erbil'deki saldırıya kınama Türkiye'den ABD'nin F-35'lerle ilgili kararına ilk tepki: Bu hatadan geri dönün Ahlaksız turist çift otelin balkonunda cinsel ilişkiye girdi