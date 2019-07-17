Son Dakika Haberleri: Erbil'de Türk diplomatların da bulunduğu restoranda silahlı saldırı
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Erbil'de Türk diplomatların da bulunduğu restoranda silahlı saldırı

4 saat önce

Erbil'de Türk diplomatların da bulunduğu restoranda silahlı saldırıIrak (DHA) ? Türkiye'nin Erbil konsolosluğuna yakın bir noktada Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir restoranda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Erbil'de Türk diplomatların da bulunduğu restoranda silahlı saldırı
Irak (DHA) ? Türkiye'nin Erbil konsolosluğuna yakın bir noktada Kırklar caddesi üzerinde bulunan bir restoranda silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Saldırı esnasında Türk muavin konsolos ve 2 konsolosluk çalışanının da restoranda olduğu belirtildi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralıların olduğu belirtiliyor. Henüz resmi açıklama yapılmadı.
Açıklamayı yapan Erbil İl Meclisi Başkan Yardımcısı Nezhet Abdulgani olay yerinde emniyet güçlerinin çalışma yapmakta olduğunu, silahlı iki kişinin yakalanması için çalışma başlattığını söyledi.
Erbil'de Türk diplomatların da bulunduğu restoranda silahlı saldırı
Türkiye, Erbil, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:39 Kaynak: DHA
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