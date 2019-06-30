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Erbil'de Türkiye-IKBY Ticaret ve Yatırım Zirvesi

14 dakika önce

Irak'ın Erbil kentinde Türkiye Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) tarafından düzenlenen IKBY-Türkiye Ticaret ve Yatırım Zirvesi bugün başladı.

Erbil'de Türkiye-IKBY Ticaret ve Yatırım Zirvesi, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde Türkiye Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TISİAD) tarafından düzenlenen IKBY-Türkiye Ticaret ve Yatırım Zirvesi bugün başladı.

Erbil'de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY)-Türkiye Ticaret ve Yatırım Zirvesi, 150 iş adamı ve 50 şirketin katılımıyla bugün başladı. Türkiye-Irak Sanayicileri ve İşadamları Derneği tarafından organize edilen ve 1 Temmuz'a kadar sürecek olan zirve, Erbil Uluslararası Sheraton Otel'de gerçekleştiriliyor. Zirveye katılan IKBY Sözcüsü Sefin Dizayi, 10 ila 12 milyar civarında olan ticaret hacmini 20 milyara arttırmayı hedeflediklerini söyledi.

IKBY İhracatçılar ve İthalatçılar Birliği Başkanı Geylan Hacı Sait, zirveyi uzun zamandır planladıklarını belirterek, Türkiye'den ürünlerini gönderen şirketleri bölgede yatırım yapmaları ve fabrika kurmaları için teşvik ettiklerini söyledi.

IKBY Ticaret Bakanı Ali Sindi, Dışilişkiler Ofisi Sorumlusu Felah Mustafa, Erbil Valisi Nevzad Hadi, Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Dara Celil Hayat ve çok sayıda iş adamının yer aldığı zirveye Türkiye'den de birçok önemli isim katılıyor. - ERBİL
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:23 Kaynak: İHA
Erbil, Türkiye, Güncel
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