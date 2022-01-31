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Erbil'de yaşayan Bangladeşliler parklarda gül satarak geçimlerini sağlıyor - Son Dakika

Erbil'de yaşayan Bangladeşliler parklarda gül satarak geçimlerini sağlıyor

31.01.2022 12:23
Erbil'de yaşayan Bangladeşliler parklarda gül satarak geçimlerini sağlıyor

Irak'ın Erbil kentindeki Bangladeşliler, tarihi Erbil Kalesi etrafı, çarşı, parklar ve hatta trafik ışıkları olmak üzere kentin birçok noktasında gül satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Irak'ın Erbil kentindeki Bangladeşliler, tarihi Erbil Kalesi etrafı, çarşı, parklar ve hatta trafik ışıkları olmak üzere kentin birçok noktasında gül satarak geçimlerini sağlamaya çalışıyor.

Erbil'de birçok iş sektöründe çalışmak için gelen yabancıları görmek mümkün ancak kentteki çiçek satıcılarının birçoğunun Bangladeşli olması dikkati çekiyor.

Birçoğu İngilizce bilen ve Erbil'de akıcı Kürtçe de öğrenen Bangladeşlilerin en çok sattığı çiçeklerin başında ise gül geliyor.

Sami Abdurrahman Parkı'nın müdavimleri

Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin döneminde karakol ve işkence merkezi olarak kullanılan ancak bugün bir milyondan fazla ağaçla kentin oksijen deposu haline getirilen Sami Abdurrahman Parkı, Bangladeşli gül satıcılarının vazgeçilmez mekanlarından biri.

Kent sakinlerinin spor, piknik ve temiz hava almak için sıkça uğradığı 800 dönüm alana kurulu parkta yürürken gül satan Bangladeşlilere rastlamak ise işten bile değil.

Parka uğramış hemen herkesin "Gül alır mısınız?" sorusuyla karşılaştığı güler yüzlü Bangladeşli gül satıcılarının sayısı güneşli günlerde artarken, soğuk havalarda ikiye kadar düşüyor.

Gülün tanesi 2 bin dinar

4 yıldır Erbil'de yaşayan Muhammed Abdullah, parkta gül satan Bangladeşlilerden biri.

Gül satanların çoğunlukla Bangladeşli olduğunu ancak aralarında Suriyelilerin de bulunduğunu aktaran Abdullah, birkaç senedir yaşadığı kentte kendini ifade edecek kadar Kürtçe de öğrenmiş.

Güllerin tanesini 2 bin dinardan (yaklaşık 1,37 dolar) sattığını aktaran Abdullah ancak 2 gül alırlarsa indirim yaparak 3 bin dinara verdiğini söyledi.

Aylık kazancı 171 dolar

Günde 2 ile 5 adet arası gül satan Abdullah, kazancının iyi olmamasından şikayet etti.

Abdullah, ülkesinde para kazanamadığı için Erbil'e göç ettiğini, burada gül satarak ayda 250 bin dinar ( yaklaşık 171 dolar) kazandığını anlattı.

Tarihi Erbil Kalesi etrafındaki gül satıcıları

Tarihi Erbil Kalesi ve Kayseri Çarşısı da kent sakinlerinin, yerli ve yabancı turistlerin ilk ziyaret ettiği mekanların başında geliyor.

Bu nedenle Bangladeşli gül satıcılarının birçoğu da kale ve çarşının etrafında ekmeğini kazanıyor.

Tespih, şerbet, çay, çekirdek ve türlü sokak lezzetleri satan çok sayıda seyyar satıcının oluşturduğu cümbüşün arasından ellerindeki kırmızı gülleriyle dolaşan çiçekçileri seçmek zor olmuyor.

Günde ortalama 10-20 gül satıyor

Kale önünde rastladığımız Bangladeşli Micanur Rahman, ailesini ülkesinde bırakarak para biriktirmek için Erbil'e gelmiş.

İngilizce ve Arapça bilen Micanur, biraz Kürtçe öğrendiğini, Erbil'de yaşamayı sevdiğini ve burada insanların çok iyi olduğunu söyledi.

Micanur, gülleri Erbil'in Ankawa ilçesindeki bir dükkandan satın aldığını ve günde ortalama 10 ila 20 gül sattığını kaydetti.

Hayali Fransa'ya gitmek

Bangladeşli Muhammed İman da arkadaşları gibi kent merkezinde gül satarak günlük kazancını çıkarmaya çalışıyor.

Aylık kazancının 300 ila 400 dolar arasında olduğunu aktaran Muhammed, gül satmayı sevdiğini dile getirdi.

Muhammed, ailesinin Bangladeş'te yaşadığını ve geleceğe dair planının Fransa'ya gitmek olduğunu ifade etti.

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Kürtçe, dolar, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erbil'de yaşayan Bangladeşliler parklarda gül satarak geçimlerini sağlıyor - Son Dakika
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