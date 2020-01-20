Erbil'deki 68 yıllık tarihi çay ocağı ilk günkü gibi hizmet veriyor - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı içinde bulunan "Çaycı Mam Halil Çay Ocağı", 68 yıldır yerli ve yabancı müşterilerine sıcak bir ortam sunuyor.

Erbil'in en eski çay ocaklarından biri olan bu mekan, konumu, dekorasyonu, duvarlarını süsleyen her biri arşiv niteliğindeki fotoğraflar ve yöresel kıyafetler içinde yapılan çay sunumu ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Adını aldığı Mam Halil tarafından 1952'de kurulan çay ocağı, bugün oğlu Muhammed Halil Salih tarafından işletiliyor.

Çarşıya gelenlerin uğramadan geçmediği bir durak

Babasının hayatını kaybetmesinin ardından çay ocağının başına geçen Salih, AA muhabirine, yarım asrı aşan bir geçmişe sahip bu mekanda hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti anlattı.

Salih, "Babam 1939'da Erbil'in Araban Mahallesi'de doğdu. Daha çocuk yaşta 1952'de bu çay ocağında çalışmaya başladı ve son nefesini verdiği 2015'e kadar da buradan hiç ayrılmadı." dedi.

Çay ocağının, konumu itibariyle Erbil'in uğrak yerlerinden biri haline geldiğini dile getiren Salih, şunları söyledi:

"Çarşı içinde daha önce birkaç tane daha eski çay ocakları vardı. Ancak bizim çay ocağımız çarşının tam ortasında. Dolayısıyla bunun avantajını kullanıyor. Başta esnaf olmak üzere çarşıya gelenler bize uğramadan gitmiyor."

Duvarları süsleyen fotoğraflar büyük ilgi görüyor

Çay ocağının duvar ve tavanlarını süsleyen fotoğrafların hikayesini ise Salih şöyle anlattı:

"Babam, tarihi fotoğrafları derlemeyi çok severdi. Burada, Erbil'in önde gelen isimlerinin yanı sıra çay ocağımızı ziyaret eden siyasetçi ve diplomatların da fotoğrafları bulunuyor."

Salih, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çeken bu fotoğrafların kentin adeta bir arşivi niteliğinde olduğunu ifade etti.

Çay ocağının 68 yıl önce nasılsa bugün de aynı tarz ve üslupla hizmet vermeye devam ettiğini dile getiren Salih, kendisinin de bu işletmeyi bir gün oğluna bırakacağını söyledi.