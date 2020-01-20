Erbil'deki 68 yıllık tarihi çay ocağı ilk günkü gibi hizmet veriyor - Son Dakika

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Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı içinde bulunan "Çaycı Mam Halil'in Çay Ocağı"

Çay ocağında oturan müşteriler

Çay servisi yapılması

Tarihi çay ocağının duvarlarına asılı olan fotoğraflar

Tarihi çay ocağının sahibi Muhammed Halil Salih ile röportaj Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı içinde bulunan "Çaycı Mam Halil Çay Ocağı", 68 yıldır yerli ve yabancı müşterilerine sıcak bir ortam sunuyor.

Erbil'in en eski çay ocaklarından biri olan bu mekan, konumu, dekorasyonu, duvarlarını süsleyen her biri arşiv niteliğindeki fotoğraflar ve yöresel kıyafetler içinde yapılan çay sunumu ile müşterilerini adeta geçmişte bir yolculuğa çıkarıyor.

Adını aldığı Mam Halil tarafından 1952'de kurulan çay ocağı, bugün oğlu Muhammed Halil Salih tarafından işletiliyor.

Çarşıya gelenlerin uğramadan geçmediği bir durak

Babasının hayatını kaybetmesinin ardından çay ocağının başına geçen Salih, AA muhabirine, yarım asrı aşan bir geçmişe sahip bu mekanda hizmet vermekten duyduğu memnuniyeti anlattı.

Salih, "Babam 1939'da Erbil'in Araban Mahallesi'de doğdu. Daha çocuk yaşta 1952'de bu çay ocağında çalışmaya başladı ve son nefesini verdiği 2015'e kadar da buradan hiç ayrılmadı." dedi.

Çay ocağının, konumu itibariyle Erbil'in uğrak yerlerinden biri haline geldiğini dile getiren Salih, şunları söyledi:

"Çarşı içinde daha önce birkaç tane daha eski çay ocakları vardı. Ancak bizim çay ocağımız çarşının tam ortasında. Dolayısıyla bunun avantajını kullanıyor. Başta esnaf olmak üzere çarşıya gelenler bize uğramadan gitmiyor."