Erbil'deki bir çarşıda çıkan yangın 300 dükkanda hasara yol açtı - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentinde bulunan bir çarşıda çıkan yangın, ilk belirlemelere göre 300'den fazla dükkanda hasara neden oldu.

Erbil Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Serkeft Kareş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erbil'in Kürdistan Mahallesi'nde yer alan "Sim Bazarı" olarak bilinen çarşıda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığını söyledi.

Alevlerin kısa sürede çarşıdaki birçok dükkana sıçradığını aktaran Kareş, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını ancak tam anlamıyla söndürülemediğini kaydetti.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre şu ana kadar yangın 300'den fazla dükkanda hasara neden oldu.

Daha çok elektronik ürünlerin satıldığı çarşıda son olarak 15 Haziran 2018'de de bir yangın çıkmış ve 100'den fazla dükkan kül olmuştu.