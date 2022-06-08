Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi 'nin (IKBY) Erbil kentinde insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendi. Erbil-Pirmam yoluna düşen İHA nedeniyle 3 kişinin yaralandığı açıklandı. İHA'nın yerel saatle 21.30 sularında yola düştüğü ve çok sayıda araç ile bir restoranın hasar aldığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Erbil'deki İHA'lı saldırıda 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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