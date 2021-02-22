Erbil'deki roketli saldırıda ölenlerin sayısı 2'ye yükseldi - Son Dakika

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Erbil kentine düzenlenen roketli saldırıda yaralanan 1 kişinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi ile saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) başkenti Erbil'de bulunan ABD üssünün yakınlarındaki Erbil Uluslararası Havalimanı'na ve yerleşim alanlarına 22 Şubat'ta roketli saldırı düzenlenmişti. Roketlerin 2'si havalimanının içine, diğer roket ise bölgedeki bir toplu konutun yakınlarına düşmüştü. Saldırıda koalisyon güçleriyle çalışan 1 sivil sözleşmeli personel hayatını kaybetmiş, 5'i sözleşmeli personel, 1'i ABD askeri ve 3'ü sivil olmak üzere 8 kişi yaralanmıştı. Erbil Hastanesi yetkilileri, roketli saldırıda yaralanan Selahaddin kentinden Nevvaf Ruşdi adlı göçmenin hayatını kaybettiğini belirtti. Yetkililer, Ruşdi'nin saldırıda kolundan, bacağından ve sırtından yaralandığını kaydetti. Ruşdi'nin hayatını kaybetmesi ile saldırıdaki can kaybı 2'ye yükseldi.

(Abdulkadir Hacıoğlu/İHA)