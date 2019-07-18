Son Dakika Haberleri: Erbil'deki saldırının faillerin birinin kimliği açıklandı
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Erbil'deki saldırının faillerin birinin kimliği açıklandı

1 saat önce

Iraklı yetkili makamlar, Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıklayarak fotoğrafını yayınladı.

Iraklı yetkili makamlar, Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıklayarak fotoğrafını yayınladı.
(İHA)
Erbil'deki saldırının faillerin birinin kimliği açıklandı
Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
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