Erbil'deki saldırının faillerin birinin kimliği açıklandı
1 saat önce
Iraklı yetkili makamlar, Erbil'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıklayarak fotoğrafını yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
Iraklı yetkili makamlar, Erbil
'de Türk diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini açıklayarak fotoğrafını yayınladı.
(İHA)
Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.