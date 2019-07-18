Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
1 saat önce
Irak'ın Erbil kentinde bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Irak
'ın Erbil
kentinde bir restoranda Türkiye
Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:42
Erbil'deki saldırının ayrıntıları ortaya çıktı! Görgü tanıkları anlattı Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi Netflix hisseleri yüzde 12'in üzerinde düştü Hırsızlık çetesi liderinin akıllara durgunluk veren hayatı! Böylesi ancak filmlerde olur