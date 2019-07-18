Son Dakika Haberleri: Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı
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Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı

1 saat önce

Irak'ın Erbil kentinde bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.

Erbil'deki saldırıya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı, System.String[]
Irak'ın Erbil kentinde bir restoranda Türkiye Başkonsolosluk görevlisinin şehit edildiği silahlı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmaya başladı.
Türkiye, Erbil, Irak, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 05:42 
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