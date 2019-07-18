Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı
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Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü
, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:42
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