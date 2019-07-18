Son Dakika Haberleri: Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı
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Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

44 dakika önce

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı, System.String[]
Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.
Emniyet Müdürlüğü, Erbil, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:42 
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