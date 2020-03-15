Erbil'deki Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbil'deki Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Erbil'deki Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sebze halinden görüntüler ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sebze halinden görüntüler ERBİL - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) Koronavirüse (Kovid-19) karşı mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yasak kapsamına alınmayan Erbil Sebze ve Meyve Hali her zamanki canlılığını korurken halde her türlü ürünün bulunduğu görüldü. Haldeki bazı vatandaşlar, (Kovid-19) salgınından korunmak için maske taktı.

Erbil'deki Sebze ve Meyve Hali'nde koronavirüs tedbirleri

Irak Bölgesel Yönetimi, Erbil, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 05:52 Kaynak: AA
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