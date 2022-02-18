Erbil'deki tarihi Kayseri Çarşısı'nın Türkmen kuyumcuları mesleklerini nesilden nesle aktararak sürdürüyor - Son Dakika

Irak'ın Erbil kentindeki tarihi Kayseri Çarşısı'nın Türkmen kuyumcuları mesleklerini nesilden nesle aktararak devam ettirirken, Çarşı'daki kuyumcularda Türk ürünlerinin çoğunlukta olması dikkati çekiyor.

6 bin yıllık tarihe sahip ve UNESCO Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Erbil Kalesi'nin karşısındaki Kayseri Çarşısı da Osmanlı döneminden kalma ve yaklaşık 200 yıllık tarihiyle kentin sembolleri arasında yer alıyor.

Mimarisiyle İstanbul'daki Kapalı Çarşı'yı andıran Kayseri Çarşısı; geleneksel kıyafetler, kumaşlar, kuruyemiş, şerbet ve hediyelik eşyalar gibi türlü ürünler satan yüzlerce dükkanın yanı sıra çok sayıda kuyumcuya da ev sahipliği yapıyor.

Türkçe alışveriş yapabilirsiniz

Kayseri Çarşısı'ndaki birçok esnaf gibi çok sayıda kuyumcunun da Türkmen olması nedeniyle rastgele girdiğiniz bir dükkanda Türkçe alışveriş yapabilme ihtimaliniz de yüksek.

Dedelerinden öğrendikleri kuyumculuk mesleğini icra eden Türkmen çarşı esnafı, kendilerinin de bu mesleği daha sonra çocuklarına bırakacaklarını belirtiyor.

Türkmen kuyumcular, baharda başlayan düğün sezonunun işlerini olumlu etkilediğini ve ürünlerinin de çoğunlukla Türkiye'den geldiğini aktarıyor.

4 nesildir devam eden kuyumculuk mesleği

Çarşıda, kuyumcu dükkanlarının arasında ilerlerken müşterilerin çoğunluğunu kadınlar ve evlenmek üzere olan çiftlerin oluşturduğunu görebilirsiniz.

Mesleğin ata mirası olduğunu aktaran Türkmen Hacı Kamuran da Çarşı'da kuyumcu dükkanı işleten esnaftan biri.

Yüz seneden uzun süredir kuyumculuk işi yaptıklarını söyleyen Kamuran, dedesinin babasının eskiden Çarşı'da halı sattığını ancak daha sonra Yahudi bir kuyumcunun yanında çalışarak bu işi öğrendiğini dile getirdi.

Kamuran, büyük dedesinin daha sonra kendi dükkanını açtığını, o günden itibaren 4 nesildir Kayseri Çarşısı'nda kuyumculuk yaptıklarını ve kendisinin de mesleği çocuğuna bırakmak istediğini anlattı.

Müşterilerinin daha çok gelin-damatlar olduğunu ancak özellikle Bağdat'tan da alış veriş yapmaya gelenler bulunduğunu söyleyen Türkmen kuyumcu, evlilikte 20 miskalden (yaklaşık 5 gram bir miskal) 200 miskale kadar bütçeye göre altın alındığını belirtti.

Ürünler çoğunlukla Türkiye'den

Kayseri Çarşısı'nın Türkmen kuyumcularından Hasan Melek de mesleğe babasıyla birlikte 1979 yılında Seyid Ahmed isimli bir kuyumcunun yanında başladıklarını söyledi.

Daha sonra kendi dükkanlarını açtıklarını aktaran Melek, Kayseri Çarşısı'ndaki kuyumcuların eskiden çoğunlukla Türkmen olduğunu ancak şimdi herkesin bu mesleği yaptığını ifade etti.

Melek, baharda başlayan evlilik sezonunun işlerini olumlu etkilediğini ifade etti.

Malzemelerini genellikle Türkiye'den aldıklarını belirten Melek, özellikle kendi malzemelerinin hepsinin Türk malı olduğunu söyledi.

Melek, diğer Çarşı esnafı gibi babadan devraldığı mesleğini çocuklarına bırakmayı istediğini anlattı.

Kuyumculuk işine 1991'de başladıklarını ve Çarşı'da 200 civarı kuyumcu olduğunu dile getiren Türkmen Zeydan Kasapoğlu da müşterileri arasında daha çok yerel halkın bulunduğunu belirtti.

Kasapoğlu, satışların önceden 300-500 gram arası olduğunu ancak şimdilerde 50-200 gram arasına kadar düştüğünü kaydetti.