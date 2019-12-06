Son Dakika Haberleri: Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında Şırnak'ta bir tutuklama
Son Dakika 3. Sayfa Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında Şırnak'ta bir tutuklama - Son Dakika

Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında Şırnak'ta bir tutuklama

6 saat önce

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesine yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüpheli, Şırnak'ta yakalanarak tutuklandı.

Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında Şırnak'ta bir tutuklama, System.String[]

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesine yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantısı olduğu belirlenen bir şüpheli, Şırnak'ta yakalanarak tutuklandı.


PKK'lı teröristlerin 17 Temmuz'da Erbil'de bir restorana düzenlediği silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Terör saldırısına yönelik Erbil'de yürütülen soruşturmada, saldırının baş faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ'ın da arasında bulunduğu 11 terörist tutuklanmıştı. Saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, emniyet ve MİT tarafından yürütülen çalışmalarda, Şırnak'ta bulunan bir şüphelinin saldırıyla bağlantısı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelinin tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı.


Şırnak'ta kıskıvrak yakalandı


Şüpheli, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak adli makamlara teslim edildi. Şırnak'ta mahkemeye çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelinin, Ankara'ya nakledileceği, burada soruşturmayı yürüten savcıya ifade vereceği öğrenildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında Irak'ta tutuklu bulunan 11 kişinin de Türkiye'ye iadesinin istendiği belirtildi. - ANKARA

Şırnak, Erbil, Irak, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ceren Özdemir'in katili güvenlik gerekçesiyle Şırnak'taki cezaevine gönderildi
Son dakika: Ceren'in katili Şırnak Cezaevine gideceğini öğrenince tepki gösterdi, araç Van'a yönlendirildi Şırnak Cezaevi yerine Van'a götürülen Özgür Arduç'u, Şırnak Başsavcılığı'nın istemediği ortaya çıktı Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil hastaneye aylık 150 bin TL ödüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 20:53:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında Şırnak'ta bir tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]