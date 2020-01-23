Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında tutuklama sayısı 3'e çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında tutuklama sayısı 3'e çıktı - Son Dakika

Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında tutuklama sayısı 3'e çıktı

6 saat önce

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesine yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

Erbil'deki Türk diplomata suikast soruşturmasında tutuklama sayısı 3'e çıktı, System.String[]

Kuzey Irak'ın Erbil kentinde Türk diplomat Osman Köse'nin şehit edilmesine yönelik Ankara'da yürütülen soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 3'e çıktı.

PKK'lı teröristlerin 17 Temmuz 2019'da Erbil'de bir restorana düzenlediği silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli Osman Köse şehit olmuş, 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Terör saldırısına yönelik Erbil'de yürütülen soruşturmada, saldırının baş faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ'ın da arasında bulunduğu 11 terörist tutuklanmıştı.

Saldırıya ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca da soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, emniyet ve MİT tarafından yürütülen çalışmalarda bazı şüphelilerin saldırıyla bağlantısı tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden V.A. ve M.B., yapılan çalışmalar neticesinde yakalanmış, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Saldırıyla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheli F.Ç. de Habur Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptığı sırada güvenlik güçlerince gözaltına alındı. Şırnak'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin, Ankara'ya nakledileceği, burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı Yarcan Mutlu'ya ifade vereceği öğrenildi.

(İHA)

Ankara, Erbil, Irak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 06:10 Kaynak: İHA
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