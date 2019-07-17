Son Dakika Haberleri: Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi
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Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi

2 saat önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uzun araç kuyrukları oluşması Erbile giden yollar ile Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uzun araç kuyrukları oluşması
Erbile giden yollar ile Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi. Teröristlerin kaçışını önlemek için yollarda kontrolün artması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:28 Kaynak: AA
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