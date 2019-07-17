Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi
2 saat önce
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Uzun araç kuyrukları oluşması Erbile giden yollar ile Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 05:28 Kaynak: AA
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Uzun araç kuyrukları oluşması
Erbile giden yollar ile Erbil'den tüm çıkış yollarında güvenlik alarmına geçildi. Teröristlerin kaçışını önlemek için yollarda kontrolün artması nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.
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