Erbil'e 3 roket saldırısı yapıldı - Son Dakika
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Erbil'e 3 roket saldırısı yapıldı

06.04.2022 21:55
Erbil'e 3 roket saldırısı yapıldı

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesine yönelik 3 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Irak'ın Erbil kentinin Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesine yönelik 3 roket saldırısı yapıldığı duyuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Anti-Terör Birimi, konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, roketlerin Erbil'in 30 km uzağındaki Habat ilçesine bağlı Kewirgosk bölgesindeki petrol rafinerisi yakınına düştüğü kaydedildi.

Musul'un Hemdaniye bölgesinden yapıldığı belirtilen saldırıda yaralı ve can kaybı olmadığı, herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi.

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Roket, Erbil, Terör, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Erbil'e 3 roket saldırısı yapıldı - Son Dakika
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