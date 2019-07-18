Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden...
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Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı.
Erbil Emniyet Müdürlüğü Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 11:07 Kaynak: AA
, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı
Erbil'de şehit edilen diplomat, Ankara'da toprağa verildi Hande Ataizi düzgün fiziğiyle tüm dikkatleri üzerine topladı! Son dakika! Erbil'de diplomatımızı şehit eden saldırganın kimliği belli oldu Son dakika! 11. Kalkınma Planı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.