Son Dakika Haberleri: Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4...
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Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4...

1 saat önce

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi.

Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4..., System.String[]
Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi
Erbil, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:04 Kaynak: AA
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