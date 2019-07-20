Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4...
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Erbil Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi.
Erbil Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 04:04 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğünce, Türk Başkonsolosluk görevlisinin şehit olduğu saldırıyı düzenleyen 4 teröristin yakalandığı bildirildi
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