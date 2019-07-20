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BBC
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Erbil Emniyeti: Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırının faili yakalandı

6 dakika önce

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türk diplomat Osman Köse'nin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Mazlum Dağ'ın yakalandığını açıkladı.

Erbil Emniyeti: Türk diplomatın hayatını kaybettiği saldırının faili yakalandı, System.String[]

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin başkenti Erbil'de, Çarşamba günü Türk diplomat Osman Köse'nin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Mazlum Dağ'ın yakalandığı açıklandı. Erbil Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Birimi'nden yapılan açıklamada soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Ajansın resmi Facebook sayfasında yer alan açıklamada, Mazlum Dağ'ın yanısıra 'olayla bağlantısı olduğu belirlenen' 3 şüphelinin asayiş birimlerinin ortak operasyonunda yakalandığı belirtildi.

İki gün önce Dağ'ın kimlik bilgilerini paylaşan Erbil Emniyeti yakalanan diğer üç şüpheli hakkında detaylı bilgi vermedi.

Mazlum Dağ, Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ'ın ağabeyi.





Saldırı 17 Temmuz Çarşamba günü, Divan Oteli'nin karşısında yer alan Empire Business Towers'taki Huqqabaz restoranında gerçekleşmişti. Saldırıda Türk diplomat Osman Köse ile Irak vatandaşı Neriman Osman ve Beşdar Ramazan hayatını kaybetmişti.

Köse, 1994'ten bu yana görev başında öldürülen ilk diplomat olmuştu.

Emniyet Müdürlüğü, Erbil, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 05:13 
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